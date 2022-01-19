Нужен контент для сайта под SEO и для Инстаграм

Нужно сделать описание карточки товара Озон с максимальным количеством ключевых слов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: анализ данных, визуализация данных, графики, BI система, сквозная аналитика и тп
Цель: создавать контент на еженедельной основе для
1. Инстаграм - развлекательный графический контент (видео нарезки также будут необходимы)
2. Сайта - продающий информационный контент (статьи для SEO)
очень важно - не просто переписывать чужие статьи, а писать с точки зрения компетентности и опыта (из книг, видео и др)
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