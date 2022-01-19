Нужен контент для сайта под SEO и для Инстаграм

Продающие текстыЗакрыт6 заявок625 просмотров
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Тематика: анализ данных, визуализация данных, графики, BI система, сквозная аналитика и тп

Цель: создавать контент на еженедельной основе для

1. Инстаграм - развлекательный графический контент (видео нарезки также будут необходимы)

2. Сайта - продающий информационный контент (статьи для SEO)

очень важно - не просто переписывать чужие статьи, а писать с точки зрения компетентности и опыта (из книг, видео и др)

2 года назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад