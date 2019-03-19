Грузоперевозки

Требуется написание научно технической статьи по теме упаковочных материалов. В частности по теме инноваций в области стретч-плёнок. Тенденции развития рынка плёнок, преимущества инновационных тонких плёнок. Ссылки на зарубежную литературу желательно. Примерный образец статьи есть. Но нужна ...
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Мне нужен текст для рекламы грузоперевозок по россии. Переезды и тд
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