Маркетолог в доставку здорового питания

Написать текст - описание различных меню для магазина на Facebook и на сайт.

Наши преимущества:

1. Меню на похудение - это 4-6 приемов пищи, в зависимости от калорийности. На похудении обычно не менее 5 раз.

2. У нас красивая подача. Каждый прием пищи находится в отдельном боксе.

3. На упаковке блюда указано каким его принимать (горячим, холодным, взбалтывая).

4. Блюда премиум уровня. Это не просто слова и красивые названия. У нас реально вкусно. Настоящие хорошие отзывы от ребят, кто тестировал. Это нас отличает. Мы вкладываемся в quality и готовим из дорогих и качественных продуктов.

5. Мы четко считаем белки, жиры, углеводы, клетчатку, калорийность. Наше программное обеспечение позволяет делать персонализацию и по другим параметрам продуктов, например по витаминам, холестерину и т.п...

6. Требования к меню составлены вместе с диетологом.

Меню:

Набор массы (больше углеводов чем в других вариантах):

Сокращение жировой массы (побольше белка, поменьше жира):

Поддержание формы (баланс)

7. Мы всегда следим за тем, сколько человек потребляет сахара. Отдаем приоритет сложным углеводам. Нет картошки, белого риса, сахара..

8. Персонализация меню по желанию клиента.

Премиум меню могут быть персонализированы: вегетарианство, пескетарианство, поллотарианство, флекситарианство, персонализация.

Персонализация означает, что мы можем сделать меню по любому принципу питания, который использует клиент.

9. Умеренные цены.

11. Четкая доставка с 6 до 11. Минута в минуту.

12. Бесплатное сопровождение диетолога.

13. Повара готовят ночью и утром мы доставляем все супер свежее.

14. Такое как делаем мы - дома, в принципе, не сделать. Сложно воспроизвести расчет, как это делаем мы. А если и можно, то нереально сделать разнообразие как у нас - 200 уникальных блюд! Еда всегда разообразная. Типичные спортсмены едят одно и то же каждый день - никакого восторга! : )

15. Готовить больше не нужно. Совсем.

Если человек заинтересован, причин не купить у нас - просто нет. Мы делаем вкусно, умно и персонализируем. У конкурентов такого нет(мы тестировали: хромает качество, не точный расчет калорийности, нет персонализации и т д)

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http://www.foodhacker.com.ua/

Структура:

1. Вступление должно начинаться с описания проблемы, - короткого описания : ). Человек, который попал на эту страницу, уже понимает, зачем он здесь.

2. Описание почему питание и тренировки - это важно. При чем роль питания составляет 70% успеха.

3. Рассказать про наше предложение. Коротко, отличительно.

4. Дать короткое побуждение к действию.

Платим не за количество знаков, а за качественный вкусный текст без лишней воды.

В предложении укажите: 1. Ваш опыт 2. Ориентировочную стоимость. 3. Сроки.