Написать продающий текст

Авторский блог в телеграм, тема "инвестиции, финансы". Нужно 2 разных нативных рекламных поста для одного канала. Писать только тем, у кого есть опыт написания нативных постов такой тематики + примеры работ Требования к постам: - Посты не должны ...
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