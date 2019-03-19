Нужно написать тексты на сайт (прототип) для салона красоты

Продающие текстыЗакрыт14 заявок319 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно написать тексты для нового сайта салона красоты: заголовки и подзаголовки, название разделов и описание к ним, текст в формах на заказ бесплатной консультации и т.д., т.е. сделать его наполнение, но не контентом. 

Есть макет дизайн всех страниц сайта на нем выделены блоки, где нужны тексты и что нужно, примерно, написать. Объем текстов определяете вы самостоятельно, но они должны подходить под дизайн, т.е. получается, примерно, такими какие есть сейчас по объему.

Самого сайта еще нет, он в разработке на этапе верстки/программирования. 

Дополнительный материал готовы предоставить, попытаться донести стиль (в разговоре/переписке и с помощью текстов, которые есть на старом сайте), заполнить бриф. 

Если у вас есть вопросы - напишите, возможно, что-то не правильно написал.

P/S-оплата по договоренности. 

5 лет назад
Ilya_78
Илья 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
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