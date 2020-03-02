Текст на английском для лендинга маркетингового агентства, где целевая аудитория 30+. Агентство занимается тем, что выводит оффлайн бизнес в онлайн. И в первую очередь работает с бизнес задачами. Укажите стоимость ваших услуг/строк выполнения и пришлите примеры ...
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Добрый день, нужно создать серии писем (электронных писем) под несколько задач
1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом
ЗАДАЧА Клиент ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР
кол., писем 12 + 24 темы
2. Серия писем на стадии когда Клиенту направили договор но Клиент тянет с подписанием
ЗАДАЧА получить от Клиента подписанный договор
кол., писем 12 + 24 темы
3. Серия писем на стадии когда Клиент подписал договор но не размещает первый заказ
ЗАДАЧА получить от Клиента первый заказ
кол., писем 12 + 24 темы
4. Серия писем на стадии когда Клиент с неопределенной периодичностью размещает заказы
ЗАДАЧА получить от Клиента максимальное количество заказов
кол., писем 12 + 24 темы
5. Серия писем на стадии когда Клиент прекратил размещать заказы после регулярного размещения заказов (реанимация)
ЗАДАЧА вернуть Клиента к размещению заказов
кол., писем 12 + 24 темы
одно письмо от 200 слов
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