Добрый день, нужно создать серии писем (электронных писем) под несколько задач

1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом

ЗАДАЧА Клиент ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР

кол., писем 12 + 24 темы

2. Серия писем на стадии когда Клиенту направили договор но Клиент тянет с подписанием

ЗАДАЧА получить от Клиента подписанный договор

кол., писем 12 + 24 темы

3. Серия писем на стадии когда Клиент подписал договор но не размещает первый заказ

ЗАДАЧА получить от Клиента первый заказ

кол., писем 12 + 24 темы

4. Серия писем на стадии когда Клиент с неопределенной периодичностью размещает заказы

ЗАДАЧА получить от Клиента максимальное количество заказов

кол., писем 12 + 24 темы

5. Серия писем на стадии когда Клиент прекратил размещать заказы после регулярного размещения заказов (реанимация)

ЗАДАЧА вернуть Клиента к размещению заказов

кол., писем 12 + 24 темы

одно письмо от 200 слов