Написать продающий текст.

Продающие текстыЗакрыт19 заявок401 просмотр
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Требуется подготовить продающий текст для Авито, а также коммерческого предложения.

Направление деятельности - визовый центр. Подготовка документов для получения визы за границу, предоставление медицинского страхового полиса для выезжающих за границу, бронирование авиабилетов, бронирование отелей.  

4 года назад
9778051104
Марина 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад