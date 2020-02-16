Требуется НЛП консультация по готовому тексту (СМИ). Стоимость работы уточняется при собеседовании. Опыт по профилю крайне желателен.
Интересные/продающие тексты для handemade сферы в Instagram
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Для аккаунта "схемы вязания", "готовые игрушки". HAPPYDOLLS_HANDMADE
Для поддержания наполненности ленты в Instagram требуется написание текстов:
- цепляющих
- для конкретных маркетинговых мероприятий (распродажи, скидки, совместники)
- интересных по схожей тематике
- увлекательных про личный опыт (тему задает автор аккаунта)
На начальном этапе требуется 2а поста в неделю (итого 8мь за месяц).
Заинтересованных просьбы выслать ссылки на свои тексты (если таковые имеются), либо привести примеры своих работ (можно скрином).
Стоимость работ может увеличиться в зависимости от количества постов в месяц.
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