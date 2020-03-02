Текст для самопрезентации (для видео)

Продающие текстыЗавершен8 заявок259 просмотров
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Добрый день.

На основании резюме нужно подготовить текст для 1-2 минутной видео презентации. Презентация общая, рассказать о себе, об опыте и т.д. (т.е. не под конкретную вакансию или должность).

От вас: срок, стоимость и пример релевантной работы (и/или список вопросов, на которые по вашему мнению должна отвечать самопрезентация).

4 года назад
NurDus
Ильдус 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ArtAlexandrov
Артемий 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$30
2 дня
Большое спасибо Артемию. Текст был написан с учетом всех пожеланий и требования. Рекомендую.
Замечательный и грамотный заказчик. Чёткая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
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