Нужно написать небольшие шаблоны продающих текстов о товарах для авито. Видеокамеры, Кондиционеры, Домофония, Видеорегистраторы.
Пробный текст для страницы сайта по ремонту стиральных машин
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Нужен читабельный текст на эту страницу Мастер по ремонту стиральных машин
Объем 2500-3000, водность 20-25, КТ 4,5-5, АТ 3-4
Требования к контенту и уникальности:
*рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;
*работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
*текст должен быть структурированным – содержать подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
*стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;
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