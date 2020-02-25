Написание текстов. Тематика: ремонт квартир

Сайт агентства по образованию на Мальте (университеты, языковые школы, лагеря). Нужен продающий текст для лендинга, почему Мальта и пр, несколько статей для наполнения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Список статей, требования к написанию скину в ЛС всем откликнувшимся. После прочтения, жду от Вас цену.
Необходимо 10 статей, размером ~1500 символов.
Оплата только Сбербанк, Яндекс.Деньги, Вебмани рублевый
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