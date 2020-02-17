Необходимо написать продающие тексты на сайт

Продающие текстыЗавершен16 заявок357 просмотров
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Есть сайт, на нем написан тест с другого сайта, текст нужно написать заново суть текстов останется такой же. Тематика мебель для салонов красоты

4 года назад
lead-space
Евгений 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
master_elena
Елена 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$32
2 дня
Елена прекрасно справилась со своей работой, с соблюдением всех сроков и погрузилась в наш бизнес на столько на сколько нам было необходимо, наши наивысшие рекомендации как специалисту!
Спасибо Евгению за сотрудничество. Отличный заказчик, остались только положительные эмоции. Буду рада еще поработать с вами)
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