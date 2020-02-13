сделать описание к интернет-магазину

Есть сайт, на нем написан тест с другого сайта, текст нужно написать заново суть текстов останется такой же. Тематика мебель для салонов красоты
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