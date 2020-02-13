Добрый день. На основании резюме нужно подготовить текст для 1-2 минутной видео презентации. Презентация общая, рассказать о себе, об опыте и т.д. (т.е. не под конкретную вакансию или должность). От вас: срок, стоимость и пример релевантной работы (и/или ...
Ищу НЛП специалиста. Нужна консультация по готовому тексту
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Требуется НЛП консультация по готовому тексту (СМИ). Стоимость работы уточняется при собеседовании. Опыт по профилю крайне желателен.
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