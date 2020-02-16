Статьи для SEO

Добрый день. На основании резюме нужно подготовить текст для 1-2 минутной видео презентации. Презентация общая, рассказать о себе, об опыте и т.д. (т.е. не под конкретную вакансию или должность). От вас: срок, стоимость и пример релевантной работы (и/или ...