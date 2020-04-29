Продающая статья

Нужна продающая статься для дзена которая бы рассказала о том насколько крут унитаз с сиденьем с душем (биде).

https://durastyle.ru/sensowash-sidene-dlya-unitaza-s-dushem/

ЗБП 3-4к. Статья должна быть интересной, нужно заинтересовать пользователя в покупке столь дорогой вещи.

Напишите сколько это может стоить у Вас.