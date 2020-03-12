Требуется копирайтер для написания ряда продающих текстов на сайт

Здравствуйте глубокоуважаемые работники пера и бумаги! Ищусебе двух-трёх профессионалов для написания текстов на мои сайты. Почему

двух-трёх, а не одного? Потому что насколько профессиональны вы бы не были, но,

когда пишешь десятый раз об одном и том же, получается не совсем хорошо, а

тематики текстов у меня во многом схожи. Например,

1. Квартирный переезд

2. Квартирный переезд с грузчиками

3. Квартирный переезд с упаковкой

4. Квартирный переезд под ключ

Ну вы поняли. Поэтому я раскидываю ТЗ сразупо нескольким исполнителям и просто выбираю лучшее, либо из трёх текстов делаю

один. Заплачу я естественно всем, за это можете не переживать (читайте отзывы).

Очень важный момент – я не ищу дешево ибыстро. Я ищу качественно! Мне нужен такой человек, который сядет, потратит

время на глубокое изучение тематики и анализ конкурентов, а потом БАХ, и из-под

его пера выйдет бестселлер.

Вот, на мой взгляд, эталонный текст по теме переездов https://www.kp.ru/guide/pereezd-s-gruzchikami.html- тут и глубокие познания в теме, и приятные глазу речевые обороты, и общая

грамотность и умение донести до читателя самую суть не нагружая лишним текстом.

Просто, понятно, доступно.

P.s. работа у меня бывает частенько, так что буду очень рад сотрудничеству.

P.s.s тестовое ТЗ прикрепил. Внимательно изучаем, если что то не понятно, то спрашивайте.