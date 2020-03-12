Необходимо написать качественную информационно-рекомендательную статью о том, как выбрать сервисный центр по ремонту холодильников. Текст статьи должен быть подан профессионально, содержательно, без неуместных отступлений, рассуждений и лирики. Автор статьи должен хорошо разбираться в тематике, либо ...
Требуется копирайтер для написания ряда продающих текстов на сайт
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Здравствуйте глубокоуважаемые работники пера и бумаги! Ищусебе двух-трёх профессионалов для написания текстов на мои сайты. Почему
двух-трёх, а не одного? Потому что насколько профессиональны вы бы не были, но,
когда пишешь десятый раз об одном и том же, получается не совсем хорошо, а
тематики текстов у меня во многом схожи. Например,
1. Квартирный переезд
2. Квартирный переезд с грузчиками
3. Квартирный переезд с упаковкой
4. Квартирный переезд под ключ
Ну вы поняли. Поэтому я раскидываю ТЗ сразупо нескольким исполнителям и просто выбираю лучшее, либо из трёх текстов делаю
один. Заплачу я естественно всем, за это можете не переживать (читайте отзывы).
Очень важный момент – я не ищу дешево ибыстро. Я ищу качественно! Мне нужен такой человек, который сядет, потратит
время на глубокое изучение тематики и анализ конкурентов, а потом БАХ, и из-под
его пера выйдет бестселлер.
Вот, на мой взгляд, эталонный текст по теме переездов https://www.kp.ru/guide/pereezd-s-gruzchikami.html- тут и глубокие познания в теме, и приятные глазу речевые обороты, и общая
грамотность и умение донести до читателя самую суть не нагружая лишним текстом.
Просто, понятно, доступно.
P.s. работа у меня бывает частенько, так что буду очень рад сотрудничеству.
P.s.s тестовое ТЗ прикрепил. Внимательно изучаем, если что то не понятно, то спрашивайте.
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