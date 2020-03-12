Требуется копирайтер для написания ряда продающих текстов на сайт

Продающие текстыЗавершен6 заявок250 просмотров
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Здравствуйте глубокоуважаемые работники пера и бумаги! Ищусебе двух-трёх профессионалов для написания текстов на мои сайты. Почему

двух-трёх, а не одного? Потому что насколько профессиональны вы бы не были, но,

когда пишешь десятый раз об одном и том же, получается не совсем хорошо, а

тематики текстов у меня во многом схожи. Например,

1.      Квартирный переезд

2.      Квартирный переезд с грузчиками

3.      Квартирный переезд с упаковкой

4.      Квартирный переезд под ключ

Ну вы поняли. Поэтому я раскидываю ТЗ сразупо нескольким исполнителям и просто выбираю лучшее, либо из трёх текстов делаю

один. Заплачу я естественно всем, за это можете не переживать (читайте отзывы).

 

Очень важный момент – я не ищу дешево ибыстро. Я ищу качественно! Мне нужен такой человек, который сядет, потратит

время на глубокое изучение тематики и анализ конкурентов, а потом БАХ, и из-под

его пера выйдет бестселлер.

 

Вот, на мой взгляд, эталонный текст по теме переездов https://www.kp.ru/guide/pereezd-s-gruzchikami.html- тут и глубокие познания в теме, и приятные глазу речевые обороты, и общая

грамотность и умение донести до читателя самую суть не нагружая лишним текстом.

Просто, понятно, доступно.

 

P.s. работа у меня бывает частенько, так что буду очень рад сотрудничеству.

 

P.s.s тестовое ТЗ прикрепил. Внимательно изучаем, если что то не понятно, то спрашивайте. 

4 года назад
intpereezd
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$2
1 день
WMZ
Достоевский, Булгаков, Есенин, Грибоедов - их талант меркнет на фоне таланта Фаины, из под её пера выходят шедевры первой величины! Шучу конечно, если честно то Фаина просто пишет крутые тексты, относится к своей работе серьёзно, погружается в тему и стремится выдать заказчику наилучший результат. Я очень и очень рекомендую вам к ней присмотреться если нужен качественный текст. Ну а сам я обязательно продолжу с ней сотрудничество!
Павел относится к той потрясающей категории заказчиков, для которых приоритетным является истинное качество, а не гармоничное распределение по тексту 470 ключевых слов. И за качество он готов платить достойные деньги. Осталась очень довольна сотрудничеством. Павел четко формулирует задачу и мгновенно оплачивает работу, создает комфортные условия и постоянно находится на связи. Еще раз огромное спасибо, Павел, за сотрудничество. Надеюсь на продолжение банкета :)
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