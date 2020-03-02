Создать Серию писем для e-mail рассылки

$70
Продающие текстыЗакрытнет заявок153 просмотра
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Здравствуйте, нужно создать серии писем (электронных писем) под несколько задач.

Разделы:

1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом

задача Клиент заключает договор

кол., писем 12 + 24 темы

2. Серия писем на стадии когда Клиенту направили договор но Клиент тянет с подписанием

задача получить от Клиента подписанный договор

кол., писем 12 + 24 темы

3. Серия писем на стадии когда Клиент подписал договор но не размещает первый заказ

задача получить от Клиента первый заказ

кол., писем 12 + 24 темы

4. Серия писем на стадии когда Клиент с неопределенной периодичностью размещает заказы

задача получить от Клиента максимальное количество заказов

кол., писем 12 + 24 темы

5. Серия писем на стадии когда Клиент прекратил размещать заказы после регулярного размещения заказов (реанимация)

задача вернуть Клиента к размещению заказов

кол., писем 12 + 24 темы

Объем письма: 200 слов и выше

Срок написания: 5 дней

Требования от исполнителя: понимание, опыт

4 года назад
stnkn
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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