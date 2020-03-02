Написать статью: Как выбрать сервисный центр по ремонту холодильников

Необходимо написать качественную информационно-рекомендательную статью о том, как выбрать сервисный центр по ремонту холодильников.

Текст статьи должен быть подан профессионально, содержательно, без неуместных отступлений, рассуждений и лирики. Автор статьи должен хорошо разбираться в тематике, либо быть готовым подробно ее изучить. Статья должна максимально развернуто отвечать на все возможные вопросы читателей. Подробное ТЗ во вложении.