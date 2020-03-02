Здравствуйте, нужно создать серии писем (электронных писем) под несколько задач. Разделы: 1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом задача Клиент заключает договор кол., писем 12 + 24 темы 2. Серия писем на стадии когда Клиенту направили договор но ...
Написать статью: Как выбрать сервисный центр по ремонту холодильников
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