Чертеж лестницы

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Закрыт9 заявок127 просмотров

Необходимо по данной картинке вывести в ПДФ эскиз (А4) в 3х проекциях.Высота 83 см, длина 6 м. Радиус закруглений и узоров

произвольный "на глаз" .

Материал: полоса 15мм х 4 мм, квадратный профиль 10 х 10 мм.

Стоимость и сроки?

13 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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Нет заявок фрилансеров