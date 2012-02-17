Доработка в AutoCAD

Промышленный дизайнЗакрыт6 заявок140 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо внимательно и аккуратно доработать 11 файлов в AutoCAD.

Добавить, изменить и выровнять названия объектов в соответствии с приложенным jpeg файлом.

Оплата вм, по факту.

Ваша цена и сроки.

12 лет назад
eva-golyb
Россия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
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