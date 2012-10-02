В команду разработчиков, состоящую из профессионалов индустрии, требуется программист мобильных игр для работы в самом динамично развивающемся направлении. Обязанности: • Разработка мобильных игр под iOS / Android Требования: ...
Flash разработчик
Требуется удаленный Flash разработчик для создания Flash-интерактивов с последующей интеграцией в предоставленный фреймворк.
Требования:
- знание AS2, AS3, Flash IDE
- умение писать читабельный код, понимание и использование принципов OOП
- работа с XML
- Умение работать с векторной графикой (импорт графики из Adobe Illustrator и Photoshop)
- будет плюсом опыт разработки небольших игровых приложений
- проживание в КИЕВЕ будет плюсом.
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Соискателям предлагается либо прислать пример разработанного флеш-приложения (игры), либо выполнить тестовое задание (разработать флеш-интерактив в соответствии с тех.заданием на AS2)
Интерактив:
Сформировать пирамиду ценностей компании, перетащив текстовые блоки на соответствующие уровни пирамиды (см. скриншоты screen_1-3.jpg) с использованием ActionScript 2.
1. Импортировать графику из предоставленного .ai файла
2. Сформировать текстовые блоки справа от пирамиды.
Желательно: текст, а также ширина и высота блоков задаются в сформированном вами XML документе.
Текстовые блоки каждый раз располагаются в произвольном порядке (перемешиваются)
3. Пользователь имеет возможность перетаскивать текстовые блоки на уровни пирамиды.
4. После заполнения пирамиды текстовыми блоками (3 уровня пирамиды) появляется кнопка «Подтвердить». При нажатии на кнопку происходит проверка правильности заполнения пирамиды (правильный вариант заполнения на скрин. №3) и вывод оповещения – «Верно» или «Неверно» (графический фидбэк).
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