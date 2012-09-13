В команду разработчиков, состоящую из профессионалов индустрии, требуется JavaScript программист для работы в самом динамично развивающемся направлении. Обязанности: • разработка клиентской части высоко нагруженных браузерных игр на JavaScript Требования: ...
С++ и OpenGL лототрон "5 из 36", 2D и 3D
нужно 2 приложения на С++ с использованием OpenGL.
1) Двухмерное: шарики двигаются внутри ограниченной области (стеклянный ящик), сталкиваются со стенками (можно и друг с другом).
попадая в определённую область (дыру в лототроне) выбывают из ящика и выстраиваются в линию из 5-ти шаров (выигрная комбинация)
2) Трехмерное: всё то же самое, только ящик и шары трехмерные.
основные пожелания: сделать быстро и желательно на MS Visual C++
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