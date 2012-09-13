С++ и OpenGL лототрон "5 из 36", 2D и 3D

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки274 просмотра

нужно 2 приложения на С++ с использованием OpenGL.

1) Двухмерное: шарики двигаются внутри ограниченной области (стеклянный ящик), сталкиваются со стенками (можно и друг с другом).

попадая в определённую область (дыру в лототроне) выбывают из ящика и выстраиваются в линию из 5-ти шаров (выигрная комбинация)

2) Трехмерное: всё то же самое, только ящик и шары трехмерные.

основные пожелания: сделать быстро и желательно на MS Visual C++

12 лет назад
redemon
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • JavaScript программист

    $2500

    В команду разработчиков, состоящую из профессионалов индустрии, требуется JavaScript программист для работы в самом динамично развивающемся направлении. Обязанности: • разработка клиентской части высоко нагруженных браузерных игр на JavaScript Требования: ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Objective-C или C++ разработчик

    $2500

    В команду разработчиков, состоящую из профессионалов индустрии, требуется программист мобильных игр для работы в самом динамично развивающемся направлении. Обязанности: • Разработка мобильных игр под iOS / Android Требования: ...

    AndroidiOS
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка игры для социальной сети

    Необходим разработчик игры для социальной сети "Вконтакте". В приложение краткое техническое задание к игре. Сообщите, пожалуйста, - предварительную стоимость выполнения проекта, - время выполнения проекта.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий C/C++ разработчик (linux/opengl/libsdl...)

    $10000

    Нужен программист C/C++, с большим опытом, в т.ч. оптимизации, для сопровождения текущего кода. Вероятно, многие вещи придется переделывать, переписывать и т.д. Используемые в текущем коде библиотеки: FLTK, SDL. ...

    Linux
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игра на Android

    Ищу специалиста по Android для создания простой игры. Персонаж идет по прямой, собирая бонусы и обходит препятствия. Управление либо поставить виртуальные кнопки либо за счет наклона экрана. Графика будет предоставлена. Интересует также примерная цена ...

    Android
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать функцию поиска пути наименьшей стоимости.

    $30

    Нужна готовая функция на C++, как указано ниже (переменные не обязательно писать кириллицей). Платформа windows visual studio 2010. Можно применять STL. Если вы используете какие то сторонние библиотеки для работы с ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист AS3

    $1000

    Привет всем! Нужен человек в команду. Платим исправно от 20 000р От вас нужны знания - идеальное знание ООП + AS3+Sockets - Знание php+mydql ...

    JavaScriptPHP
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист под ИОС

    Для нескольких небольших игровых проектов нужен опытный программист. Бюджет для каждого проекта оговаривается. Без опыта и примеров работ просьба не беспокоить.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад