Нужна идея для игры на андройд без мультиплеера (2D-3D).

Имеется команда программистов для разработки игры, но вот с самой идеей проблемы. Идея должна быть новая, без аналогов в гугл плэй. От Вас за этот месяц может понадобиться около 5 идей для игр, за каждую из которых мы заплатим 35$

Игра максимально простая. По типу "stack", "Hoppy Pops", "Balls VS Blocks". Возраст +3.