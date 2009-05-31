Kingdoms Strike

Пришло время для чего-то лучшего, чем ВОВ, ЛОТРО или Линейдж.

Особенность проекта заключается в увеличении взаимосвязи и взаимодействия между игроками, созданиии условий, правил игры, приближенных к реальной жизни, а так же переосмысление таких деталей игры, как боевая система и тп.

Нужна команда заинтересованных в проекте людей, а именно

Геймдизайнер

2д Моделлер

3д Моделлер

Звукооператор.

Контактные данные

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