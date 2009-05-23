Платформа игрового портала

Заключительный этап тендера.

Здравствуйте, благодарим за участие в нашем тендере.

Поздравляем, мы рады, за тех, кто прошел ознакомительный и первый этап по участию в проекте «игровой портал».

Цель проекта.

Игровой портал.

Тематика: Многопользовательские игры с денежными выигрышами.

• Азартные игры.

• Игры интеллектуальные.

• Игры «на интерес».

• Интернет казино

• Чемпионаты

Убедительная просьба, сформулируйте и изложите коммерческое предложение исходя из нижеизложенных критериев.

0! Рассматриваем только готовые разработки, с возможностью доработки.

Сроки пуска в коммерческую эксплуатацию 1,5 мес. Доработки по договору на 3 года.

1) Предложения по продаже готовой платформы.

2) Предложения по готовым играм, для встраивания в портал

3) Предложение по доработке и интеграции игр в портал.

В предложении укажите ссылки на ваши работы.

Сроки, цены.

Нужно полноценное коммерческое предложение.

Просьба не пишите - возьмемся, сделаем в лучшем виде и быстро…

Такие предложения не прошли.

Не проходят также посреднические компании, они не могут нести ответственность и тем более вести дальнейшие разработки.

Еще раз благодарим за участие,

Ваше коммерческое предложение обязательно(!) будет рассмотрено.