Игры друг против друга. На время, на деньги, на интерес. Технологии рассматриваем все. Покупаем готовые, адаптируем.
Платформа игрового портала
Заключительный этап тендера.
Здравствуйте, благодарим за участие в нашем тендере.
Поздравляем, мы рады, за тех, кто прошел ознакомительный и первый этап по участию в проекте «игровой портал».
Цель проекта.
Игровой портал.
Тематика: Многопользовательские игры с денежными выигрышами.
• Азартные игры.
• Игры интеллектуальные.
• Игры «на интерес».
• Интернет казино
• Чемпионаты
Убедительная просьба, сформулируйте и изложите коммерческое предложение исходя из нижеизложенных критериев.
0! Рассматриваем только готовые разработки, с возможностью доработки.
Сроки пуска в коммерческую эксплуатацию 1,5 мес. Доработки по договору на 3 года.
1) Предложения по продаже готовой платформы.
2) Предложения по готовым играм, для встраивания в портал
3) Предложение по доработке и интеграции игр в портал.
В предложении укажите ссылки на ваши работы.
Сроки, цены.
Нужно полноценное коммерческое предложение.
Просьба не пишите - возьмемся, сделаем в лучшем виде и быстро…
Такие предложения не прошли.
Не проходят также посреднические компании, они не могут нести ответственность и тем более вести дальнейшие разработки.
Еще раз благодарим за участие,
Ваше коммерческое предложение обязательно(!) будет рассмотрено.
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