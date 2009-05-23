Игровой портал. Возможно уже готовый. ПО сторонних казино интегрируются, в основном видео игры от известных производителей. Возможны готовые модули админки, биллинга, статистики. Набор игровых автоматов, покера ...
Игровые автоматы
Игроые автоматы к интернет казино.
Рассмотрим готовые или закажем разработку игровых автоматов.
Дизайн максимально приближен к реальным.
Админка. Шлюзы к ПС
Заявки фрилансеров
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