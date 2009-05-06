Ммультиплеерная онлайн-стратегия

Нужно создать игру идентичную Travian (www.travian.com): это мультиплеерная онлайн-стратегия

Геймплей будет похожим, однако будут другие персонажи и окружение.

Более детальное описание игры здесь

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD

Требуется только програмная часть (художники есть свои), ТЗ будет составляться на основании игры Travian, готового нет. Технология - любая подходящая для выполнения данной задачи

От заинтересовавшихся требуется хотя бы примерная оценка стоимости работы.