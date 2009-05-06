Игровой портал. Возможно уже готовый. ПО сторонних казино интегрируются, в основном видео игры от известных производителей. Возможны готовые модули админки, биллинга, статистики. Набор игровых автоматов, покера ...
Ммультиплеерная онлайн-стратегия
Нужно создать игру идентичную Travian (www.travian.com): это мультиплеерная онлайн-стратегия
Геймплей будет похожим, однако будут другие персонажи и окружение.
Более детальное описание игры здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD
Требуется только програмная часть (художники есть свои), ТЗ будет составляться на основании игры Travian, готового нет. Технология - любая подходящая для выполнения данной задачи
От заинтересовавшихся требуется хотя бы примерная оценка стоимости работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20000Разработка игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно сделать флешовый мультиплеерный онлайн покер, Техас холдем чтобы был красивым и удобным размер флехи ~600x600 более детальная информация в аське 175089966 ну три кило это ты загнул... но и ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен человек, сумеющий создать игру-приложение для контакта. Красивую, что-то вроде http://farmer.vkontakte.ru идея та же (статистика, магазин и прочее будет аналогично). Идея будет эволюция человека и его развитие, начинает жить в пещере, в ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Срочно требуется программист для доведения до конца игры онлайн-мененджера. Проект сделан на 80%, оставшиеся 20 необходимо сделать за 1 неделю. Написан на php с использованием фреймворка Kohana. Работа по ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно реализовать экономическую многопользовательскую онлайн игру на flash с использованием Вконтакте API.Игра средней сложности я считаю.Сроки не так важны как качество.Но канечно желательно не сильно долго,примерно- неделя.Должно хватить.Вся суть игры в развитии своего бизнеса ...Разработка игр5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать приложение — форму отправки СМС через мой сервер. Приложение должно активироваться только после приглашения определенного количества друзей. API по отправке СМС предоставлю, API Вконтакте в открытом доступе. Опыт разработки приложений ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужна игра аэрохоккея, вид сверху. Должна передавать на сервер емаил играющего и его результат. Игра должна быть с самым простым функционалом (при повышении уровня сложности компьютер двигает бегунком быстрее, чтобы было сложнее победить). Графику нарисую ...Разработка игр1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть идея сделать игру для телефона. Нужен программист на ява, который хотел бы работать на перспективу. 50/50 с продаж. В этом проекте работы не так много. Но специфика такая, что нужно уметь ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен программист для сборки игры в жанре «побег из комнаты» (вы в запертом помещении с некоторым количеством предметов, необходимо их собрать, в правильной последовательности применить и выйти из этого помещения). Игра для iPhone, соответственно ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать игровой сервер. Сразу выставляйте цены и срокиРазработка игр7 заявокЗакрыт16 лет назад