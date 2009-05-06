Покер на Flash

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ну три кило это ты загнул... но и 100$ я прекрасно понимаю что маловато, (кстати один очень хороший флеш прогер сказал 300, а мне нужно дешевле)

Как вариант процент от прибыли(что по моему мнению даже лучше чем 300$)