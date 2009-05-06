Покер на Flash

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки190 просмотров

Нужно сделать флешовый мультиплеерный онлайн покер, Техас холдем чтобы был красивым и удобным размер флехи ~600x600

более детальная информация в аське 175089966

ну три кило это ты загнул... но и 100$ я прекрасно понимаю что маловато, (кстати один очень хороший флеш прогер сказал 300, а мне нужно дешевле)

Как вариант процент от прибыли(что по моему мнению даже лучше чем 300$)

16 лет назад
simmmis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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