Онлайн игра

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  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок321 просмотр

Интересует цена создания сайта и движка под него без дизайна на подобие www.ikariam.ru.

Язык игры не как на сайте, а только 1 - русский!

И сроки!?

16 лет назад
leshkaaaa
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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