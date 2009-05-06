Игровой портал. Возможно уже готовый. ПО сторонних казино интегрируются, в основном видео игры от известных производителей. Возможны готовые модули админки, биллинга, статистики. Набор игровых автоматов, покера ...
Стратегическая часть онлайн войны
Необходимо реализовать стратегическую часть онлайн игры, которая в дальнейшем будет передавать\принимать данные для\от тактического, уже готового клиента.
Общее тз.
Глобальная карта Европы, 3 стороны конфликта, линии фронта, ресурсы, различные типы юнитов, различные типы объектов. Всё это можно передвигать, атаковать и т.д. Примерная картина - см. скриншот из игры "карибский кризис".
Серверная часть - на выбор: перл или пхп. Оболочка - флэш.
От заинтересовавшихся требуется хотя бы примерная оценка стоимости работы и сроков. Более подробное ТЗ, после.
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