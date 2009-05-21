Рулетка с одим результатом на всех.

Купим готовую или закажем разработку.

Принцип простой электронной или пневматической рулетки из игровых залов.

Если в залах на 5-6-8-10 мест, то в нашем случае на неограниченное количество пользователей интернет.

Дизайн поля для ставок такой же как в электронной рулетке. Можем прислать пример поля. фото.

Все с Админкой и шлюзами к ПС.