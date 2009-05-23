Игровой портал. Возможно уже готовый. ПО сторонних казино интегрируются, в основном видео игры от известных производителей. Возможны готовые модули админки, биллинга, статистики. Набор игровых автоматов, покера ...
Игры на двоих. Нарды, шашки, шахматы .
Игры друг против друга.
На время, на деньги, на интерес.
Технологии рассматриваем все.
Покупаем готовые, адаптируем.
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