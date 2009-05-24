Написание php кода к флешкам

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Закрыт2 заявки183 просмотра

Имеются флешки (готовые флеш игры) на примере данных флешь игр нужно

написать php код к аналогичным или подобным играм. Т.е. имею:

index.php

index.swf

game.swf

game.php

Это полная комплектация, могут быть различия...

game.php - вот этот файл и нужно нам написать

Данных заданий будет несколько, цена одного задания ДО 15$ за файл.

Оплата по вашему выбору (БС или WM), после проверки написанного файла

на предмет работоспособности с игрой, задания оформляются приватно или через ICQ.

Для ознакомления http://goldenslots.co.cc/

PHP
16 лет назад
JahDivision
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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