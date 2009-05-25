Имеются флешки (готовые флеш игры) на примере данных флешь игр нужно написать php код к аналогичным или подобным играм. Т.е. имею: index.php index.swf game.swf game.php Это полная комплектация, могут ...
PHP
Добрый
есть парочка игр и везде разные мини лаги
например в одной игрушке получаю вот такой глюк:
GeneralException
Message: has no item
File: /home/rxsix/public_html/mt/packhra/req/model/business_logic/Charitem.class.php Line: 18
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Есть много работы - кого интересует - пишите
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