PHP

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Закрыт6 заявок215 просмотров

Добрый

есть парочка игр и везде разные мини лаги

например в одной игрушке получаю вот такой глюк:

GeneralException

Message: has no item

File: /home/rxsix/public_html/mt/packhra/req/model/business_logic/Charitem.class.php Line: 18

Stack trace

Есть много работы - кого интересует - пишите

PHP
16 лет назад
delivered
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16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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