Консультация по Construct 2

Периодически возникают вопросы по конструктору игр Construct 2

Нужно будет время от времени как такие вопросы будут возникать помогать мне их решать

через общение в скайпе.

За час консультации готов платить по 500 руб, если проблема с которой я к Вам обратился естественна решена.

Но обычно вопросы не большие и будут требовать мин по 10 -15 каждый

Платить смогу на веб моней.

Что б я видел что Вы не робот ответы прошу начинать со слова "Construct

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