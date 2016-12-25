Нужно создать игру, аналог этой http://my.happify.com/module/activity_statuses/49669384 (там нужно зарегистрироваться, чтобы зайти и посмотреть). Кто готов сообщите, пожалуйста, срок и стоимость. Изображения наши, есть дизайнер у нас. Как найти игру ...
Консультация по Construct 2
Периодически возникают вопросы по конструктору игр Construct 2
Нужно будет время от времени как такие вопросы будут возникать помогать мне их решать
через общение в скайпе.
За час консультации готов платить по 500 руб, если проблема с которой я к Вам обратился естественна решена.
Но обычно вопросы не большие и будут требовать мин по 10 -15 каждый
Платить смогу на веб моней.
Что б я видел что Вы не робот ответы прошу начинать со слова "Construct
Для связи оставляйте скайп
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