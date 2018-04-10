Написание программы

Я не сильно понимаю в этих вещех . Коротко расскажу , создание торгового робота для БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ , параметры алгоритма простоы , но я ничего не знаю в програмировании , поэтому ищу человека . ЦЕНА СДЕЛЬНАЯ , но если меня устроит , и будет так как я плонирую , доплачу !