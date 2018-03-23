Переработать игру с С++ на Unity

Имеется код на С++, простой игры роботизированных кораблей (выбираются корабли с предварительно созданным искусственным интеллектом для них и запускается бой, дальше игроки только смотрят демонстрацию боя до победы)

Задача, создать на основе имеющегося кода аналог с доработанным интерфейсом под Unity и добавить возможность игры по сети.