Написать инжект в игру Lineage 2 для сбора ников

Разработка игрЗакрытнет заявок153 просмотра
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Что должна уметь делать программа?

1. Сбор ников ( Программа должна заставлять нашего персонажа бегать(в крайнем случае стоять) по локациям и записывать ники в бд ников.

1.1Если без базы данных, то чтобы сразу отправлялп в ЛС или на почту заготовленный текст.

2. Делать рассылку по собранным никам ( По почте/Личные сообщения)

ТЗ приложил

Пишите свои цены и сроки. После этой программы, будет нужно много программ похожего принципа.

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Чтобы не было спамеров под проектом, нужно ответить на вопрос сколько будет 6+6?

6 лет назад
garcia101
54 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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