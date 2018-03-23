Написать инжект в игру Lineage 2 для сбора ников

Что должна уметь делать программа?

1. Сбор ников ( Программа должна заставлять нашего персонажа бегать(в крайнем случае стоять) по локациям и записывать ники в бд ников.

1.1Если без базы данных, то чтобы сразу отправлялп в ЛС или на почту заготовленный текст.

2. Делать рассылку по собранным никам ( По почте/Личные сообщения)

ТЗ приложил

Пишите свои цены и сроки. После этой программы, будет нужно много программ похожего принципа.

ДЛЯ СВЯЗИ ТОЛЬКО SKYPE!!!

Чтобы не было спамеров под проектом, нужно ответить на вопрос сколько будет 6+6?