Разработать игру под iOS

Разработка игрЗакрыт2 заявки210 просмотров
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Ищется спец разбирающийся в ios приложениях, кто бы проконсультировал по вопросам заливки и прохождения модерации в appstore и разработал проект игры аналога слоты/рулетки. Возможно достаточно будет найти/купить и поправить исходники имеющихся игр или написать свою.

iOS
6 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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