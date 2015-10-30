Нужен программист для создания мода к игре Fallout 4

Разработка игрЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Для создания любительской озвучки к игре Fallout 4 ищу разработчика компьютерных игр. 

Необходимо достать из игры все звуковые и текстовые файлы

и создать мод на основе нашей озвучки.

8 лет назад
FILMoKRUT_FM
Игорь 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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