Мобильная игра по типу "Ферма"

Сейчас: игра в стадии рабочего прототипа. Игровой процесс работает, игрокам начисляются очки, растут уровни, получаются награды. Общая информация по игре: https://docs.google.com/document/d/1IAcD6ZsPf0HvDQT4BKSkBij1mSut3CMbIIfxSIX9N6s/edit#heading=h.w25qmy1712c6 Прототипы интерфейсов игры: https://drive.google.com/drive/folders/0B10-_EBN_sG8fjRRekNXUUF1VGZSZWlnX2VpNUhRRGRPZ1lLUlItRzRaNEd6bEdFQUk1TEk Необходимо доделать к игре дополнительные части: - "зал развития" игрока с его достижениями и ...
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Необходимо разработать мобильную игру по типу ферма
Есть предварительный сценарий ...
На сегодняшнем этапе необходимо портфолио разработчиков подобных игр
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