Переделать игру на xbox

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка215 просмотров

Нужно взять существующею игру и убрать лишнее чтоб при запуске игры сразу можно было играть без лишних вопросов о настройках только "старт" и после окончание допустим драки или полета игра сразу становилась в исходную позицию.

Если непонятно пишите!

Надо ломать или переписать 10-15 дисков и разными играми.

По поводу оплат поговорим.

Ребята если есть какие нибудь мысли пишите я буду рад.

[email protected]

14 лет назад
kovalevcawa
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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