Переделать игру на xbox

Нужно взять существующею игру и убрать лишнее чтоб при запуске игры сразу можно было играть без лишних вопросов о настройках только "старт" и после окончание допустим драки или полета игра сразу становилась в исходную позицию.

Если непонятно пишите!

Надо ломать или переписать 10-15 дисков и разными играми.

По поводу оплат поговорим.

Ребята если есть какие нибудь мысли пишите я буду рад.

[email protected]