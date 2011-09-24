Сплеш-скрин для флеш-игр

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен6 заявок206 просмотров

Нужно сделать анимированный splash screen с логотипом сайта, ссылкой на сайт и звуковыми эффектами для интеграции во флеш-игры. Продолжительность ролика — 3-4 секунды. Логотип сайта уже есть.

14 лет назад
lionet
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Артемий сразу понял задание, точно обозначил время необходимое на его исполнение и (что особенно важно) не просрочил его. Работой полностью доволен.
Задание было поставлено предельно подробно и понятно. Были предоставлены все необходимые для работы материалы. Оплата поступила незамедлительно после сдачи работы. Только положительные впечатления от сотрудниества. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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