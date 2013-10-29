Разработка игры на Android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок217 просмотров

Здравствуйте,

нужно написать проект под андроид, игра в жанре платформер, краткое описание работы:

-Реализация простого ИИ противников.

-Управление

-Меню и навигация

-Оптимизация под различные устройства

-Консультации по тех.части

Срок разработки 3 месяца, возможно измениться после консультации с Вами по ТЗ

Android
11 лет назад
wmaster86rus
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Класс для работы с линейным программированием.

    Нужно написать класс решающий задачи линейного программирования. С чётко заданным public интерфейсом который можно посмотреть в прикрепленном файле пример.txt. задачи: 1) Обязательно должна быть возможность выбора между целочисленным и не ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать аналог игры сапёр онлайн

    $50

    Добрый день. Нужно сделать простенькую web страницу с полем с клетками 12х12 (чтобы количество клеток можно было регулировать в конфиге) как в сапёре. При загрузке страницы происходит загрузка данных из файлов, и ...

    MySQLPHP
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Игра Волк и овцы

    Написать курсовую по искусственому интеллекту. Тема "Разработка и реализация игры Волк и Овцы". Описание игры в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%B8_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка готового проекта phonegap (iPad iPhone)

    В проекте необходимо устранить баги, немного доработать и помочь опубликовать во всех Apple Store (для всех стран). Приложение помогает в заучивание английских слов по карточкам. Дизайн уже полностью сделан, контент подобран, нужна ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Игра по типу LINES

    сделать игру, модификация LINES, так чтобы размер поля при определенных условиях увеличивался, или уменьшался, а также в разных ситуациях компьютер выбрасывал разное количество шариков

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3 в 1 логические игры

    $2500

    Нужно разработать игру под iPhone + iPad и в итоге опубликовать на AppleStore Это будет одно приложение, в которой будет для начала открыт доступ к 3-м логический играм на 3 уровня сложности, ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка гоночной игры на Unity

    Бюджет по договоренности Разработка гоночной игры на Unity Нужен программист(ы), чтобы разработать гоночную игру с нуля на Unity, на основе этой игры - http://alturl.com/y9tu9 (игра по ссылке сделана на самописном движке) ...

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать серверную часть игры

    Требуется заново написать серверную часть для пошаговой стратегической игры в соц. сетях ВК, ОК. Игра уже есть - но серверная часть написана плохо - работает нестабильно с ошибками.. Требуется написать с нуля. Инструмент (язык программирования) ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется Java программист

    Для доработки серверной части игры для соц. сетей (ВК и ОК) требуется программист профессионал, который сможет быстро разобраться в чужом коде, устранить ошибки (серверная часть зависает), доработать серверную часть игры, написанной на Java. Обязателен ...

    Java
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад