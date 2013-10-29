Нужно написать класс решающий задачи линейного программирования. С чётко заданным public интерфейсом который можно посмотреть в прикрепленном файле пример.txt. задачи: 1) Обязательно должна быть возможность выбора между целочисленным и не ...
Разработка игры на Android
Здравствуйте,
нужно написать проект под андроид, игра в жанре платформер, краткое описание работы:
-Реализация простого ИИ противников.
-Управление
-Меню и навигация
-Оптимизация под различные устройства
-Консультации по тех.части
Срок разработки 3 месяца, возможно измениться после консультации с Вами по ТЗ
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