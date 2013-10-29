Класс для работы с линейным программированием.

Нужно написать класс решающий задачи линейного программирования.

С чётко заданным public интерфейсом который можно посмотреть в прикрепленном файле пример.txt.

задачи:

1) Обязательно должна быть возможность выбора между целочисленным и не целочисленным решением(например при int и при double возможны разные варианты).

2) Он должен выглядеть точно так как в примере.

3) Реализовать возможность задания нескольких целевых функций(с приоритетом между ними или с весами). Если такой возможности нет, то объясните причины почему нельзя.

4) Язык: C++ (можно пользоваться STL и сторонней кросс платформенной библиотекой способной работать с x64(но не "тяжелой", нагружающей компиляцию))

Читайте комментарии в коде и смотрите на вывод std::cout. Через это можно понять что должно быть на выходе.

Если что то не понятно, то обязательно задайте здесь вопрос, важно, чтобы вы полностью понимали что требуется.

Особенности:

А1) НАЗВАНИЕ и МЕХАНИКА КЛАССОВ, ФУНКЦИЙ и их прототипов должны быть точно такие же как в примере. Должна быть возможность выбора шаблона template

А2) Если хотите изменить или добавить аргументы в методах и функциях то обязательно сообщите перед этим, и если на это не будет очень веских оснований, то делать так нельзя(кроме добавления новой функциональности).

А3) В коде покажите, где указана бесконечность и как ею пользоваться. То есть как задать такое значение (0 или бесконечность) чтобы задача не возвращала решение если в матрице стоимости оно указано как 0 или бесконечность.

Код находится в файле пример.txt