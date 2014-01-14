Написать курсовую по искусственому интеллекту. Тема "Разработка и реализация игры Волк и Овцы". Описание игры в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%B8_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
Сделать аналог игры сапёр онлайн
Добрый день.
Нужно сделать простенькую web страницу с полем с клетками 12х12 (чтобы количество клеток можно было регулировать в конфиге) как в сапёре. При загрузке страницы происходит загрузка данных из файлов, и за каждой клеточкой прячется определённое значение. При нажатии на каждую клетку происходила запись определённой информации в файл (какая информация, я укажу отдельно исполнителю).
Нужно чтобы это всё умело работать сперва с текстовыми файлами (читать и записывать данные из файлов в обработчик на кнопках и обратно). В дальнейшем в планах чтобы умело работать с mysql.
Нужно чтобы была простенькая авторизация по логину и паролю. Регистрация свободная для того кто знает адрес страницы регистрации.
Чтобы всё это работало на сервере (ос линукс), т.е. нужно писать на php
Бюджет не большой. Предлагайте ваши цены и сроки (понятно что это будут лишь ориентировочные цифры, т.к. нет полного ТЗ)
Более подробное ТЗ обсудим в скайпе.
Выбранный исполнитель
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