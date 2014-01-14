Сделать аналог игры сапёр онлайн

Добрый день.

Нужно сделать простенькую web страницу с полем с клетками 12х12 (чтобы количество клеток можно было регулировать в конфиге) как в сапёре. При загрузке страницы происходит загрузка данных из файлов, и за каждой клеточкой прячется определённое значение. При нажатии на каждую клетку происходила запись определённой информации в файл (какая информация, я укажу отдельно исполнителю).

Нужно чтобы это всё умело работать сперва с текстовыми файлами (читать и записывать данные из файлов в обработчик на кнопках и обратно). В дальнейшем в планах чтобы умело работать с mysql.

Нужно чтобы была простенькая авторизация по логину и паролю. Регистрация свободная для того кто знает адрес страницы регистрации.

Чтобы всё это работало на сервере (ос линукс), т.е. нужно писать на php

Бюджет не большой. Предлагайте ваши цены и сроки (понятно что это будут лишь ориентировочные цифры, т.к. нет полного ТЗ)

Более подробное ТЗ обсудим в скайпе.