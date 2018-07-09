Требуется настроить существующий сервер minecraft с поддержкой плагинов и модов.

Список модификаций и плагинов (возможна замена на их аналоги или лучшие моды/плагины):

Essentials, WorldEdit и WorldGuard (или аналог/лучше), Vault, railcraft, traincraft, chicken chunks, code chicken core,

forestry, biomes o plenty, pam's harvestcraft, hunger overhaul, spice of life, apple core, industrial craft 2, ironchest, journey map,

jobs, weaponmod, immersive engineering, buyregion, gringotts или Iconomy (или другой экономический плагин), blocksyntax, nocheatplus

Опционально: нужно настроить flan's mod с паками на гражданский транспорт.

Приваты должны работать с возможностью расстановки приоритетов - один приват внутри другого.

Настройка должна включать в себя редактирование конфигурационных файлов с целью минимизировать или ислючить все возможные уязвимости, баги, дюпы и т.д. Учесть возможность привязки экономических модов к MySQL БД. Требуется также привязать экономический плагин к физической валюте (к примеру, currency или любому другому моду/плагину на деньги).