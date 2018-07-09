Необходимо создать онлайн игру, подобного уровня https://meduza.io/games/a-vot-i-vesna?utm_source=telegram.org&utm_medium=share_telegram&utm_campaign=share Кто сможет сделать такое, сроки 3 дня. Подробное ТЗ в личной переписке, интересуют примерный уровень цен. Бюджет небольшой.
2D игра для мобильных платформ на Unity
Необходимо создать прототип для карточно коллекционной игры. Приоритетная технология: Unity с последующей адаптацией под iOS & Android, но возможны варианты и нативной разработки под iOS.
Ищем как индивидуальных разработчиков, так и команды (командам отдается предпочтение) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наличием выполненных подобных игр в портфолио.
Оставлять в комментариях свою цену и сроки выполнения, более подробное ТЗ находится по ссылке.
Цена: 10000+ грн
Приблизительное время выполнения: 30 дней.
Заявки фрилансеров
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