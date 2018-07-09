2D игра для мобильных платформ на Unity

Необходимо создать прототип для карточно коллекционной игры. Приоритетная технология: Unity с последующей адаптацией под iOS & Android, но возможны варианты и нативной разработки под iOS.

Ищем как индивидуальных разработчиков, так и команды (командам отдается предпочтение) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наличием выполненных подобных игр в портфолио.

Оставлять в комментариях свою цену и сроки выполнения, более подробное ТЗ находится по ссылке.

Цена: 10000+ грн

Приблизительное время выполнения: 30 дней.