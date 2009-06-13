Создание игры

Пришло время для чего-то лучшего, чем ВОВ, ЛОТРО или Линейдж. Особенность проекта заключается в увеличении взаимосвязи и взаимодействия между игроками, созданиии условий, правил игры, приближенных к реальной жизни, а так же переосмысление таких деталей ...